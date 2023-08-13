В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал

В приграничном Белгороде ЧП: украинский БПЛА взорвался и повредил фасад многоэтажки. По информации экстренных служб областного центра, удар пришёлся на уровень 10 этажа строения.

В районе Харьковской горы на лице Есенина в результате атаки дрона получил повреждение многоквартирный дом. Согласно данным от спасателей, жертв среди жильцов нет: повреждения получили лишь припаркованные перед постройкой автомобили, да осыпалось остекленение жилого дома.

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Источник фото: google.com







Об атаке на гражданский объект Белого города рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Со слов белгородского чиновника, взрывная волна пришлась на фасад и окна, в нескольких квартирах на внешней стороне дома получили повреждения кондиционеры. Местная власть уже дала обещание помочь отремонтировать здание как можно быстрей.

Напомним, это не первая попытка за день атаковать соседствующую с Харьковской областью Белгородчину посредством БПЛА: по меньшей мере сегодня как минимум 3 раза ВСУ подвергли ударам приграничный российский регион, но российские расчёты ПВО сбили три воздушных машины, а вот 4 дрон смог пройти и поразить гражданский объект.