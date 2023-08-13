А ещё не хватало F-16 и Абрамсов с немецкими ракетами

Украинское контрнаступление не показало результатов, которых от него ожидали как в Европе, так и в Киеве. И теперь начался период "перекидывания" обвинениями, кто виноват и что с этим делать. На вторую часть вопроса точных ответов пока что нет, но вот виноватых уже "назначили". Так по мнению украинской стороны, вина целиком и полностью на провалившиеся украинское контрнаступление лежит на совести западных военных советников.

Западные инструкторы "обвиняются" в плохом знании положения на ЛБС в зоне российско-украинского конфликта, в связи с чем боевые стандарты НАТО не сильно применимы в сражениях здесь.

реклама

По мнению киевской прессы, ошибочность доктрины НАТО на украинской земле вызвала провал контрнаступления на Запорожском направлении. Ведь для "победы" по западным стандартам недостаточно "решимости и мужества" ВСУ, а надо кое-что подейственнее: то же превосходство в воздухе например. А вот пресловутые американские истребители F-16 пока что никто не даёт.





Источник фото: google.com





А вот Россия воюет по всем правилам военной науки: имея тотальное превосходство в воздухе, ВКС РФ выбивают украинскую бронетехнику с безопасного расстояния для себя, а прифронтовая ПВО ВСУ ничего не может с этим поделать.

Но разумеется такого на Западе старательно "не видят": ведь по мнению европейских союзников Киева, "просто" ВСУ оказались не способны действовать большой группой войск и не имеют понимания "общевойскового боя". А вот союзники всё сделали для "победы Украины": передали и танки и кучу сопутствующего вооружения, а всё без толку.