По утверждению Киева, такая сеть стала активно действовать на западной Украине и выдавать координаты сверхсекретных объектов

В районах Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ровенской областей усилили свою работу украинские спецслужбы. В обозначенные регионы направлены дополнительные силы национальной полиции и оперативников СБУ.

Обеспокоенность официального Киева вызвала крайняя результативность действий ВКС РФ последних недель. Источники на местах сообщили, что в руководстве СБУ считают, что Россия "разбудила" свои спящие ячейки на Западной Украине.

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Между тем ударам подверглись объекты с высоким уровнем секретности, о назначении которых знали лишь "единицы" сопричастных.





Источник фото: google.com







Допускается, что нанесение сверхточных ударов стало возможным из-за ошибок в оперативной работе на местах, где местные представители украинской контрразведки предполагали, что российских агентов на Западной Украине практически нет, из-за якобы полной нелояльности к России местного населения. Но как оказалось, это только показалось, и местная агентура в беспрерывном порядке информирует российскую сторону не только о движении колонн техники НАТО по ж\д путям и автодорогам общего пользования, но и регулярно передаёт своим российским кураторам координаты размещения районов ПВО\ПРО.

Возможно с кого-то в управлениях СБУ вышеобозначенных областей полетят погоны из-за допущенных ошибок при проведении профилактических мероприятий по выявлению российских "спящих ячеек".