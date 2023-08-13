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Незаконно размещённые военные базы США в Сирии подверглись ракетной атаке местных племён
Было обстреляно несколько объектов, над которыми распространяются густые клубы черного дыма

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   Три военные базы США, незаконно размещённые в Сирийской арабской республике, были атакованы ракетами. Ударам подверглись объекты в Дейр-эз-Зор и Хасека. Всего было выпущено 5 ракет: одна осуществила точный прилёт в квадрат газового месторождения в Конико, а остальные четыре преодолели защиту базы рядом с нефтяным промыслом у Эль-Омар. Ещё один реактивный снаряд смог проникнуть на пункт размещения в Эш-Шаддади.

   Местные жители из в Дейр-эз-Зор рассказали, что в местах прилёта распространяются чёрные клубы дыма и непрерывным потоком снуют скорые: поражённую местность патрулирует вертолёт. Точных данных об уроне и ранениях американского персонала не сообщается. Официальный представитель Пентагона, находящийся в Ираке, от комментариев отказался и пока что не подтвердил фактов ракетной атаки. 

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Источник фото: russian.rt.com


   А между тем ответственность за инцидент взяли на себя ополченцы арабских племён, заявившие о незаконном пребывании граждан США и их армии на территории Сирии. Известно, что начиная с 2015 года Вашингтон отдал распоряжение о создании 9 военных лагерей в богатом нефтью и газом северном районе Сирии. Разумеется, в Дамаске никто не давал разрешение на такое размещение и добычу полезных ископаемых арабской республики.

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#сша в сирии #ракетные атаки на базы сша в сирии
Источник: news.mail.ru
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