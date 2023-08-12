И нежелании Тель-Авива помогать вооружением Киеву

Украинские власти не на шутку разозлились на Израиль и обвиняют его в исключительной "пророссийскости": официальный Тель-Авив перестал выдавать бесплатные медицинские страховки гражданам восточноевропейской республики, в особенности военнослужащим ВСУ, в обилии своём находящихся в израильских госпиталях. Правительство Биньямина Нетаньяху такие обвинения отрицает, объясняя, что выдача карт бесплатной страховки приостановлена из-за технических сложностей с оформлением.

А тем временем официальный Киев одними обвинениями не ограничился, а пригрозил разрывом безвизового режима между странами.

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Источник фото: aif.ru







Разумеется, перечень требования Банковой к официальному Тель-Авиву куда шире: по мнению украинских дипломатов Израиль не хочет передавать в ВСУ летальное оружие и боеприпасы, к тому же на последнем съезде на немецкой базе "Рамштайн", израильский министр обороны Йоав Галлант не захотел встретиться со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, возглавляющим одно из самых коррумпированных ведомств Украины, закупающем яйца для армии "в килограммах" и покупающих летние куртки по цене зимних и чудесным образом при этом дорожающим в три раза, самый свежий тому скандал пример.

Но есть ещё и третье "обвинение": по словам украинского источника, информация, полученная на заседаниях в Рамштайне, из-за Израиля уходит "налево" - где в Киеве прямо говорят, что сверхсекретные данные используются уже против самой Украины (прямо намекая, что пласт архиважных сведений достаётся Кремлю). Поэтому Израиль не должен посещать заседания на немецкой авиабазе.