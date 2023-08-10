Только за одни сутки сигнал об атаке "эмуляционных ракет" прозвучал четыре раза на всей территории Украины

Вчера, когда всю Украину окутал сигнал воздушной тревоги четырежды за сутки, радары ПВО словно "взбесились": они постоянно обнаруживали воздушные цели, перемещающиеся на гиперзвуковых скоростях. Причём эти цели как неожиданно появлялись, так и неожиданно исчезали.

В украинских ТГ-каналах советовали местным жителям спрятаться в укрытиях, тем самым прямо говоря, что это был запуск "Кинжалов".

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Например, в одесском сетевом сообществе рассказали о пролетевшей рядом с Кировоградом воздушной целью. Причём последняя двигалась на скорости, превышающей 7 000 км/ч. По предположению автора сообщения, либо россияне выпустили 9-А-7660, либо это проделки РЭБ российской армии.





Источник фото: дзен-канал "Авиация небо самолеты"







И как оказалось, последняя версия была наиболее точной: по словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, ВКС РФ используя передовые возможности своих комплексов РЭБ, смогли обмануть соответственно электронику западных ПВО установок, находящихся на службе в ВСУ. Те "без зазрения совести" указали что в воздухе находится "Кинжал".

Почему ВКС РФ может задействовать имитационные пуски ракет? Тут видятся два варианта: при первом осуществляется психологическое воздействие, при втором повышается непосредственно военная компонента с поражением цели.

О повышении эффективности российских ударов с нежеланием рассказывают и сами украинские военные, где уже в своих сводках не указывают о "95% перехвате" всех ракет ВС РФ.