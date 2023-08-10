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Вчера, когда всю Украину окутал сигнал воздушной тревоги четырежды за сутки, радары ПВО словно "взбесились": они постоянно обнаруживали воздушные цели, перемещающиеся на гиперзвуковых скоростях. Причём эти цели как неожиданно появлялись, так и неожиданно исчезали.
В украинских ТГ-каналах советовали местным жителям спрятаться в укрытиях, тем самым прямо говоря, что это был запуск "Кинжалов".
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Например, в одесском сетевом сообществе рассказали о пролетевшей рядом с Кировоградом воздушной целью. Причём последняя двигалась на скорости, превышающей 7 000 км/ч. По предположению автора сообщения, либо россияне выпустили 9-А-7660, либо это проделки РЭБ российской армии.
Источник фото: дзен-канал "Авиация небо самолеты"
И как оказалось, последняя версия была наиболее точной: по словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, ВКС РФ используя передовые возможности своих комплексов РЭБ, смогли обмануть соответственно электронику западных ПВО установок, находящихся на службе в ВСУ. Те "без зазрения совести" указали что в воздухе находится "Кинжал".
Почему ВКС РФ может задействовать имитационные пуски ракет? Тут видятся два варианта: при первом осуществляется психологическое воздействие, при втором повышается непосредственно военная компонента с поражением цели.
О повышении эффективности российских ударов с нежеланием рассказывают и сами украинские военные, где уже в своих сводках не указывают о "95% перехвате" всех ракет ВС РФ.