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Представитель ВВС Украины: Россияне научились имитировать пуски "Кинжалов" с помощью РЭБ
Только за одни сутки сигнал об атаке "эмуляционных ракет" прозвучал четыре раза на всей территории Украины

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   Вчера, когда всю Украину окутал сигнал воздушной тревоги четырежды за сутки, радары ПВО словно "взбесились": они постоянно обнаруживали воздушные цели, перемещающиеся на гиперзвуковых скоростях. Причём эти цели как неожиданно появлялись, так и неожиданно исчезали.

   В украинских ТГ-каналах советовали местным жителям спрятаться в укрытиях, тем самым прямо говоря, что это был запуск "Кинжалов".

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   Например, в одесском сетевом сообществе рассказали о пролетевшей рядом с Кировоградом воздушной целью. Причём последняя двигалась на скорости, превышающей 7 000 км/ч. По предположению автора сообщения, либо россияне выпустили 9-А-7660, либо это проделки РЭБ российской армии.  


Источник фото: дзен-канал "Авиация небо самолеты"


    И как оказалось, последняя версия была наиболее точной: по словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, ВКС РФ используя передовые возможности своих комплексов РЭБ, смогли обмануть соответственно электронику западных ПВО установок, находящихся на службе в ВСУ. Те "без зазрения совести" указали что в воздухе находится "Кинжал".

   Почему ВКС РФ может задействовать имитационные пуски ракет? Тут видятся два варианта: при первом осуществляется психологическое воздействие, при втором повышается непосредственно военная компонента с поражением цели.

   О повышении эффективности российских ударов с нежеланием рассказывают и сами украинские военные, где уже в своих сводках не указывают о "95% перехвате" всех ракет ВС РФ.

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#кинжал #российские рэб
Источник: topwar.ru
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