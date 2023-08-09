"Скопировали у Арматы" - Передовые идеи воруют не только лишь все

Передовая разработка американского танкопрома - ОБТ AbramsX, получит защиту от атак в верхнюю проекцию оружейной башни.

Совсем недавно в населённом пункте Стерлинг-Хайтс в США показали обновлённый макет перспективного танка для американской армии. При сравнении с более ранним вариантом тяжёлой бронемашины замечены отличия: демонтирован панорамный прицел, но добавлен сенсор комплекса активной защиты, по всей вероятности долженствующий "наблюдать" за верхней полусферой бронемашины, имеющий некое сходство с "Афганитом" - российским комплексом активной защиты.

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Источник фото: rg.ru





Со слов Юрия Лямина, сотрудника Центра анализа стратегий и технологий, внимание инженеров и специалистов, корпящих над танком будущего армии США, приковано к российской СВО, где как никогда ранее в большом количестве применяются дроны-камикадзе и FPV-дроны. Первые представляют собой снаряд, а вторые оборудованы системой сброса, атакующей цель либо реактивными снарядами, либо различными ВОГами. "Не забыли" проектировщики и своих ПТРК "Javelin", бьющих в верхнюю проекцию бронемашин. Поэтому в США, как и другие страны "в теме", работают над созданием систем, борющихся с атаками сверху.

AbramsX является прототипом, но "выросшим" из ОБТ проекта "M1 Abrams". Этот танк во многом копирует достижения российских оружейников, применяемых в российском Т-14 "Армата". Это как необитаемая башня с пушкой 120-мм, наконец таки обходящаяся без отдельного заряжающего.





Российский "Афганит". Источник фото: ru.wikipedia.org





Для борьбы с дронами на будущий танк установят и 30-мм автоматическое орудие, первой задачей которого будет противодронная борьба.

Что интересно, в качестве движителя будет использоваться не "классическая" газовая турбина, а в соответствии с духом времени, гибридная силовая установка.