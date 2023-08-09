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Компания из США обвинила российских рыбаков в умышленном демпинге и приостановила добычу рыбы
Российское рыболовное сообщество всячески отрицает подобные обвинения

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   Рыбопромышленная компания Trident Seafoods из США решила приостановить добычу рыбы и обвинила в этом российских рыбаков, якобы умышленно демпингующих на мировом рынке. По следам этой компании последовал ряд и других американских фирм, предупредивших, что откажутся от осеннего промысла, так как снижение цены на рыбу поставило под вопрос рентабельность их бизнеса.

   Не задерживаясь с ответом Всероссийская ассоциация рыбопромышленников выпустила заявление, где всячески открещивается в умышленных действиях, инкриминируемых американской стороной. По словам членов "рыбного клуба", всё это не демпинг - а "высокая путина".

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Источник фото: inosmi.ru


   А вот глава "Трайдент Сиафуд" Джо Бандрант рассказал, что из-за действий русских рыбаков, улов лососевых "уронил" цены обезглавленную и потрошеную рыбу. Теперь горбуша стоит на мировом рынке на уровне начала 90-ых прошлого века. И владелец компании резюмировал, что американское рыболовное сообщество не готово продавать собственноручно выловленную рыбу по $1,54–1,98 за 1 кг, как это делают их российские визави.

   По словам российской стороны, американцы подобными инсинуациями хотят просто вытеснить из рыбного бизнеса продукцию с маркировкой "made in Russia".

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#бизнес #россия и сша #trident seafoods #рыбный промысел
Источник: forbes.ru
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