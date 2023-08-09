Что называется не товарищ, а партнёр

Руководитель Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко одновременно возмутился и пожаловался, что официальная Варшава не отказывается приобретать настоящие российские товары, но держит закрытые двери перед лицом украинских производителей. И этой досадной ситуации пока что нет решения.

Так по словам "главного фермера" Украины, продукция из России вполне себе официально доступна в Польше, но вот товары украинских аграриев под запретом во вроде бы дружественной республике. Причём огорчённый сельскохозяйственный функционер не побоялся задать прямой вопрос, почему всё так своим польским коллегам.

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Источник фото: fonar.tv







Те разумеется не стали уклоняться особливо и прямо заявили, что российские партии - мелкие, поэтому в Польше не видят никаких проблем в приобретении того же мёда. А вот с Украиной "всё сложно": последняя пытается продать крайне большие объемы своей продукции, а это уже не выгодно для фермеров той самой Польши.

Как говорится, дружба дружбой, а российский мёд - самый сладкий. А украинские товары всегда можно вывезти по морю, или нет. Во всяком случае не Польшу же винить в окончании зерновой сделки?