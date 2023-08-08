В российский плен пришлось сдаться без шума и пыли

Смелость и отвага - одни из важнейших компонентов победы в вооружённом противостоянии. Но часто эти качества могут и подвести. Как случилось с украинскими военнослужащими, по неизвестному ряду причин решивших откопать для своего подразделения защитные окопы практически впритык с российскими позициями.





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Источник фото: google.com





Так группа украинских бойцов отправилась по воле командиров рыть траншеи на передовой . Но оборонительные укрепления оказались буквально в 50 метрах от лесопосадки, где находились замаскированные позиции российской армии. И пока украинские солдаты шумно работали лопатами и подготавливали блиндажи, к ним спокойно подошла пара российских военных с репликой:

- Будете сдаваться в плен?

- Конечно, будем





Источник фото: скриншот из видео







Именно по такой схеме одно из украинских подразделений, даже ни разу не выстрелив, очутилось в положении военнопленных.

То ли они оказались довольно смелыми и наглыми, ничего не боясь, решив без пункта охранения окопаться, то ли скорее всего непосредственные командиры не предупредили, что рядом русские. Так без единого выстрела в ходе "воспитательной" беседы окончилась "битва за украинские окопы". А СВО пополнилась очередной курьёзной историей