Не бегай от снайпера - погибнешь уставшим

Военный журналист российского издания "Известия" Кирилл Ольков посетил группу снайперов, ведущих боевую работу в 29-й армии, где на позициях под Угледаром отечественные меткие стрелки не дают продыха военнослужащим ВСУ.

По словам бойца ВС РФ, в настоящее время поменялась тактическая схема, где новые реалии СВО диктуют свои правила - теперь гораздо правильней выслеживать оппонента и работать с ним в тёмное время суток. На это есть ряд весомых причин: от отсутствия или гораздо меньшего присутствия на просторах пятого океана разведывательных БПЛА, до редкого огня артиллерии ВСУ. Но здесь на стороне украинских солдат выступает бурная степная растительность, скрывающая действия боевых групп украинской армии.

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Источник фото: life.ru





Но благодаря качественному оснащению "теплаками" (тепловизионный прицел на армейском жаргоне) подразделений, операторам ВСУ дышится уже не так спокойно: весной украинские передовые отряды проводили смену строя, не боясь огня, теперь ситуация изменилась благодаря подключению российских снайперов.

Кроме того, тактическая картина со стороны ВС РФ видоизменилась: ночная охота стала более активной и нацеленной - в боевой рейд выходят не снайперские пары как раньше, состоящие из непосредственно снайпера и наблюдателя, а ещё и ночные штурмовики. В случае ЧП с первым снайпером, его место может занять его напарник, причем в оперативном режиме, рассказал снайпер с полевым позывным "Сура".

Излюбленной целью во время ночных боестолкновений снайпер "Золотой" назвал старших офицеров ВСУ и расчёты миномётов.





СВУ на базе винтовки Драгунова с оптическим прицелом и интегрированным глушителем. Источник фото: tvzvezda.ru







Названы были и минусы полевых сражений, где последние совсем легче чем противостояния в городе: за одни сутки на бойцов с высокоточными винтовками "нападают" до 18 коптеров, вооружённых ВОГами и гранатами, "плюсом" высокая трава не даёт вести прицельную стрельбу из базовых положений - сидя и лежа.

Днём же российские снайперы поддерживают свою пехоту: не дают "спокойно" работать пулемётчикам и гранатомётчикам ВСУ и поддерживают наступательные порывы своих подразделений.