Куда свой взгляд не кинь, всюду для Украины клин

Прошло совсем немного времени, когда западные аналитики считали начало украинского контрнаступления "эффективным и быстрым". Теперь восторженные возгласы шаг за шагом переходят в стадию мягкого пессимизма.

Например, журналист Дэвид Экс, ведущий военные темы в известном Forbes, предполагает, что ВСУ задействовали практически весь состав украинских морпехов на узком участке ЛБС в районе Артёмовска (Бахмута). Именно 8 тыс. "спешенных" морпехов пытаются на протяжении 90 дней взять штурмовым натиском российские фланги и оборонительные позиции.

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Источник фото: topnews.ru







Но использование важных резервов без стратегического замысла - слишком рискованный ход. По причине того что, элитные отряды можно было использовать с большей эффективностью во время потенциального прорыва как на Запорожском направлении, так и иных участках активных боестолкновений, но не как простую штурмовую пехоту.

По результатам непродуманных действий в подразделениях украинских морпехов увеличиваются людские потери, как и разрушение в боях западной техники, тем самым стачивая наступательный потенциал. А ведь в скором времени может наступить этап отвода элитных частей в тыл для отдыха и доукомплектования. Что в свою очередь не утаить от российской разведки, которая непременно воспользуется предполагаемой ротацией и ударит по слабо подготовленным подразделениям. В результате чего уже оборона украинской армии может посыпаться.