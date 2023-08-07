В том числе и российской марки "Ural"

Цены на нефтепродукты известных марок, таких как Brent и West Texas Intermediate, поползли вверх и продолжают расти. Всё из-за атак на российские корабли, сообщает Bloomberg. Цена американской нефти марки WTI доросла до $83 за баррель. Brent уже стоит $87 за баррель.

Помимо прочего, стоимость нефтепродуктов растёт усилиями Украины, решившей атаковать мирные гражданские суда, информирует агентство. Когда 4 августа морской надводный катер украинской принадлежности ударил прямо в борт танкера "Сиг" в Керченском проливе. Известно, что в результате столкновения на корабле образовалась пробоина.

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В этот же день была предпринята атака двумя дронами атаковать и военно-морскую базу Новороссийска принадлежности ВМФ Украины.





Источник фото: interfax.ru





По мнению финансовых экспертов Bloomberg, подобные атаки могут уменьшить и поставки зерна на мировой рынок.

По результатам исследований, на маршруты Чёрного моря приходится до 20% всех поставок нефти, продаваемых организацией ОПЕК+.

Основатель компании Vanda Insights Вандана Хари (энергетический аналитик) так же в интервью агентству рассказала, что подобные атаки среди участников нефтяного рынка вызывают волнение, так как из-за таких случаев становится меньше свободной нефти для продажи.

В добавок к ценам на нефть поднялись цены и на пшеницу.