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Эрдоган может предложить Путину возобновить переговоры по Украине и объявить прекращение огня
Не стоит забывать, что Эрдогана особо интересует возобновление зерновой сделки

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   По предположению ряда известных СМИ, в августе планируется встреча руководителей Турции и России. Российское эксперт-сообщество считает, что в Анкаре темой для обсуждения будет потенциальное начало мирных российско-украинских переговоров. 

   Не опровергают, что подобная тема действительно будет подыматься между турецкой и российской делегациями и в администрации российского президента. По одной из версий, турецкий лидер именно на переговорах с российским президентом озвучит личное предложение о прекращении огня и возобновлении мирных переговоров по восточноевропейской республике.

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Источник фото: Gazeta.ru


   Как сказали в администрации Эрдогана, турецкий лидер должен предложить свое посредничество по урегулированию.

   По словам турецких чиновников, лидер республики является тем самым "единственным", кто в хороших отношениях как с Владимиром Путиным, так и с текущим главой Украины - Владимиром Зеленским, делая Реджепа Эрдогана "исключительным".

   Ещё по одному предложению, на двусторонней встрече так же будет обсуждаться возобновление зерновой сделки, которая не была продлена по вине украинской стороны, благодаря несоблюдению ранее согласованных условий.

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#путин #эрдоган
Источник: topwar.ru
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