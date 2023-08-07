Зрительская любовь к фильму приносит свои плоды

Кинотеатральные сборы ставшего легендарным ещё до своего релиза фильма "Барби", установили ряд рекордов, рассказывает CNN. Всего лишь за 21 день в долларовом эквиваленте был покорен рубеж в один миллиард выручки.

Так на третьей неделе проката режиссёрская постановка Греты Гервиг принесла в общую копилку ещё 53 миллиона долларов, что на 43% меньше второй недели. Но всё равно даже таки показатели позволили киношной сказке про Кэна и Барби остаться на первой позиции.

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Источник фото: thecity.m24.ru







А теперь о рекордах: "Барби" смогла обойти статус самого успешного фильма, снятого женщиной в режиссерском кресле, где до этого лидером кинокартина "Чудо-женщина" от Пэтти Дженкинс, киноадаптация комикса DC.

А между тем по сообщениям ряда отечественных специализированных ресурсов, "Барби" появится на российских экранах в августе. Пиратские копии должны были прибыть из Армении. О том что зритель РФ тоже увидит голливудскую историю с Марго Робби в главных ролях, свидетельствовали кинотеатральные афиши в торговом центре "Пассаж" Екатеринбурга.

Предыстория. После начала СВО российские кинотеатры прекратили показ продукции Голливуда. Но часть новинок поступала на российский рынок из Казахстана.

А вот московские кинотеатры отказались показывать пиратские версии голливудских фильмов, в том числе и Барби.