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Сборы "Барби" превысили 1 млрд $, а в Москве кинотеатры отказались показывать пиратскую копию фильма
Зрительская любовь к фильму приносит свои плоды

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   Кинотеатральные сборы ставшего легендарным ещё до своего релиза фильма "Барби", установили ряд рекордов, рассказывает CNN. Всего лишь за 21 день в долларовом эквиваленте был покорен рубеж в один миллиард выручки.

   Так на третьей неделе проката режиссёрская постановка Греты Гервиг принесла в общую копилку ещё 53 миллиона долларов, что на 43% меньше второй недели. Но всё равно даже таки показатели позволили киношной сказке про Кэна и Барби остаться на первой позиции.

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Источник фото: thecity.m24.ru


   А теперь о рекордах: "Барби" смогла обойти статус самого успешного фильма, снятого женщиной в режиссерском кресле, где до этого лидером кинокартина "Чудо-женщина" от Пэтти Дженкинс, киноадаптация комикса DC.

   А между тем по сообщениям ряда отечественных специализированных ресурсов, "Барби" появится на российских экранах в августе. Пиратские копии должны были прибыть из Армении. О том что зритель РФ тоже увидит голливудскую историю с Марго Робби в главных ролях, свидетельствовали кинотеатральные афиши в торговом центре "Пассаж" Екатеринбурга. 

   Предыстория. После начала СВО российские кинотеатры прекратили показ продукции Голливуда. Но часть новинок поступала на российский рынок из Казахстана. 

   А вот московские кинотеатры отказались показывать пиратские версии голливудских фильмов, в том числе и Барби.

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#кино #барби #марго робби #новости кино
Источник: rg.ru
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