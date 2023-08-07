Запрещённые в большинстве стран мира снаряды были переданы Украине США

О том что ВСУ при обстреле микрорайона "Азотный" Куйбышевского района Донецка использовали кассетные боеприпасы, рассказал Денис Пушилин. По словам Врио главы ДНР, украинские артиллеристы выпустили снаряды по гражданским объектам города из тяжёлой артиллерии калибра 155-мм.

В большинстве государств мира боеприпасы с кассетной частью запрещены. Но Вашингтон во что бы то ни стало решил передать Украине такие снаряды.

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Источник фото: en.wikipedia.org







Пушилин рассказал о пострадавших среди местных жителей: по словам главы российского региона, ранения получили 5 гражданских, один в Старомихайловке, три в Куйбышевском районе Донецка и один соответственно в Кировском районе донбасского города.

Всего за воскресенье ВСУ совершили 40 обстрелов. За время атаки по агломерации главного города Донецкой области было выпущено 144 боеприпаса. Обстрелы производились как из советского калибра 152-мм, так и из НАТОвского в 155-мм.

Так же пострадали и здания: повреждены жилые дома в количестве 8 штук и гражданская инфраструктура в количестве 4-х.

По словам Джо Байдена, Украина получила запрещённые боеприпасы из-за дефицита обычных снарядов.