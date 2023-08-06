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В Киеве с монумента "Родина-мать" демонтировали герб СССР и вместо него установили герб-трезубец
Операция заняла 6 дней с начала демонтажа старого герба и установки нового, но и она ещё не закончена

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   В столице украинской республики городе Киеве продолжаются эксперименты с памятниками: то что не удаётся демонтировать или разрушить, пытаются видоизменить. Последнее коснулось монумента "Родина-мать", где вместо родного герба СССР установили "новодел" - украинский герб-трезубец. Как сообщает украинская пресса, новый символ смонтировали рано утром.

   Первые сообщения о проведении строительных работ, связанных с демонтажом советского герба - серба и молота, стали поступать 1 августа. Монтаж новых символов украинской государственности планируют завершить ко дню независимости Украины 24 августа.

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Источник фото: topwar.ru


   Первой ласточкой, предвосхитившей и создавшей "тренд" на снос памятников и переименование улиц, относящихся к советскому и российскому периоду истории на Украине, стал закон 2015 года о декоммунизации. За последние 12 месяцев согласно информации, озвученной министерством культуры и информационной политики Украины, официальный Киев дал новые имена порядка 10 тыс. географических названий и разрушил или перевез 145 памятников, доставшихся современной Украине от России и СССР.

   А тем временем жители Львова не довольны по их мнению "инновациями", где демонтаж советского герба назвали лишь "косметологической процедурой", не задевшей самого главного всю скульптуру.

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#родина-мать #родина-мать с трезубцем
Источник: rg.ru
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