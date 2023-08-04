Помимо 500 ракет, передали тогда и 8 стратегических и дальних бомбардировщиков

Украинские журналисты выяснили занимательную деталь: оказывается часть ракет Х-55, применявшихся по военным целям на территории восточноевропейской республики, непосредственно самого что ни на есть украинского происхождения и принадлежали ВСУ.

Раскрыв часть деталей, репортёры масс-медиа выдали информацию, что крылатые ракеты были переданы Россией в счёт долга за газ ещё в конце 1990-х годов.

реклама









Источник фото: naukatehnika.com





По ходу дела выяснилось, что сумма долга, на которую Киеву пришлось отдать грозное оружие, составляла 275 млн. долларов. Всего Москва получила до полтысячи Х-55. Но и это ещё не всё: "в довесок" шли стратегические ракетоносцы Ту-95 и дальние бомбардировщики Ту-160, переданные в общем количестве в 8 лётных единиц.





Порядковые номера переданных ракет, совпадают с ракетами бывшими в распоряжении ВСУ. Источник фото: google.com





Разумеется, "расследователи" попытались найти виновных в этом: таковыми "назначили" и как тогдашних руководителей украинского государства, так и своих самых близких союзников и патронов - Белый дом. Причём американцы виноваты в том, что надавили и профинансировали, дабы 11 крайне опасных Ту-160 никогда не поднялись в воздух, отправив последних на утилизацию. И лишь одна крылатая машина осталась целой. Ну как целой, она была переведена в статус небоеспособного экспоната в Полтавский музей авиации.