Максимальный размер штрафа будет составлять 10000 рублей

В Совете Федерации разработали поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым за превышение скорости, езду в нетрезвом виде и иные нарушения ПДД будут выписываться крупные штрафы.

По наброскам автора законопроекта сенатора Артема Шейкина, водителям средств индивидуальной мобильности за превышение скорости до 10 км\ч будет выписываться предписание на штраф в 800 рублей. Если такое же правонарушение попало на камеру, то штрафные санкции будут меньше - 500 рублей. А вот если скорость превышена больше порога в 10 км\ч, но до 15 км\ч, то размер штрафа будет уже равняться 3 000 рублям. Следующий "порог нарушения" - 15−20 км\ч. В этом случае придется заплатить 4 тыс. рублей. Максимальный размер штрафа будет составлять, если водитель СИМ превысит скорость более чем на 20 км/ч, тогда правонарушение обойдётся в 5000-рублёвую купюру.

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Так будет ездить нельзя. Источник фото: pikabu.ru





За вождение в состоянии алкогольного опьянения нарушитель заплатит 10 тыс. рублей, либо если водитель откажется от "просьбы" пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

За самовольное оставление места ДТП недобросовестному водителю опять придётся отдать 5000 рублей, либо 2000 рублей за поездку вдвоём на одном самокате.