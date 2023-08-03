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По странному стечению обстоятельств ВС Франции уходят отовсюду в Африке, куда приходит "Вагнер"
На очереди государство Нигер, граничащее с Мали и Буркино-Фасо

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   Пока господин президент Макрон пьёт утренний кофе в Париже под хруст французских булок, в Африке неуклонно теряет присутствие и тот самый авторитет пятая республика, главой которой текущий лидер Франции и является.

   Всё началось с Мали, где, как и в ЦАР, у французской армии было военное присутствие, согласованное с ООН. Правда что никак не помогало наладить мирную жизнь в этих республиках, где бесчинствовали местные террористические группировки, нападавшие на гражданских и творившие всяческие массовые преступления.

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Источник фото: google.com


   Но всё изменилось, когда сначала в ЦАР, а затем в Мали пришли "музыканты", силой своего оружия и непревзойдённых воинских навыков, показавшие местным бандитам почём фунт пороха, а заодно и лиха. И на всё это безучастными глазами, а главное - делами, смотрел воинский контингент Франции, закрывшийся на своих базах и не кажущий носу для помощи населению.

   Правительства ЦАР и Мали наблюдая за такой "помощью", попросили экспедиционные корпуса Парижа вернуться восвояси и предоставить "самую лучшую работу в мире" тем, кто это делает лучше всего. Например ЧВК "Вагнер", которые, как говорят слухи, скоро появятся и в Нигере, откуда придётся уйти французской армии.

  А тем временем генерал армии Салифу Моди совместно с делегацией переходного правительства Нигера посетил Мали. Где "по странному стечению обстоятельств" к власти пришли военные, тесно сотрудничающие с теми самыми "Музыкантами". Кто следующий?

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#вагнер #чвк &quot;вагнер&quot; #цар #мали #вагнер в африке
Источник: t.me
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