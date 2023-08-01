А ведь "музыканты" ещё даже и не начинали

Немецкие туристы отказываются посещать Польшу и её достопримечательности из-за близости к европейской республике тренировочных баз "музыкантов". Иррациональный страх перед инструкторами без оружия и тяжёлой бронетехники, размещёнными в соседней с Польшей Белоруссией, до колик в животе пугает достопочтенных бюргеров и их импозантных барышень. Все вместе довольно сильно побаиваются посещать польские курорты, считают в германском издании Bild.





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Боец "Вагнера", размещённый в дружественной Белоруссии, смотрит на тебя как на туриста из Германии. Источник фото: google.com







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