При проектировании "Шахматиста" использовались суперкомпьютеры

Африканское государство Нигерия может купить российские истребители. Интерес Абуджи вызывают как актуальные российские самолёты, так и передовой Checkmate. Об интересе к воздушным машинам ВКС РФ рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Как передают РИА Новости, Нигерии приглянулись тактико-технические характеристики российских реактивных машин, способных на нечто вообразимое во время выполнения лётного задания.

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Дело до подписания контрактов не дошло ещё, но в африканской стране проявляют неподдельный интерес к нашим самолётам, заявил Шугаев.





Источник фото: en.wikipedia.org







Checkmate (Шахматист) относится к пятому поколению однодвигательных воздушных машин. Максимальная дальность полёта истребителя составляет существенные 3000 километров, часть которых он может преодолеть со скоростью до 2 Махов. При этом транспортный отсек Checkmate способен доставить до 7,5 тонны "гостинцев" для противника.

Боевые же возможности самолёта способны удивлять: Су-75 может вести воздушный бой сразу с шестью целями: от самых современных дронов до иностранных истребителей 5-го поколения.