Об этом рассказал полковник ПВО Сергей Хатылев

28 июня Украина атаковала Таганрог двумя модифицированными зенитными ракетами С-200. Из двух выпущенных противоракет одна была перехвачена и упала в Ростовской области, а другая попала в центральную часть города, разрушив ресторан "Чехов сад".

Экс-военнослужащий ПВО Сергей Хатылев прокомментировал МК использование таких боеприпасов и какую они могут представлять опасность.

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По словам отставного офицера, хотя С-200 не используются украинской армией, будучи снятые с вооружения, большая часть этих ракет все равно осталась на складах ВСУ.





Источник фото:rg.ru





Военные инженеры смогли переделать такие ракеты из зенитных в класс "земля-земля", оставив неизменной зону сплошного поражения на уровне размеров стандартного футбольного поля.

По предположению отечественного ТГ-канала "Рыбарь", для запуска подобных снарядов могли усовершенствовать заряжающие машины комплекса С-200. А благодаря улучшению самих ракет, после технических работ изменённые С-200 могут пролетать 300 километров вместо стандартных 240 км.

В результате падения одной из таких ракет в Таганроге ранеными оказались четыре человека.



