Корабль регулярно совершал рейсы через Керченский пролив

При досмотре корабля, следовавшего через Керченский пролив, российская ФСБ нашла следы взрывчатки. О следах запрещённого к провозу вещества, из-за которого судно задержали, рассказали представители российской спецслужбы.

Ремарка: абсолютно все транспортные корабли, идущие через Керченский пролив, подвергаются процедуре проверки. Так в субботу на одном из сухогрузов 22 июля были зафиксированы следы взрывчатых веществ. Дальше заинтересованные сотрудники силового ведомства увидели изменения в части конструкции корабля. Предположительно судовая команда пыталась что-то спрятать от проверки.

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Источник фото: iz.ru





В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в конце весны плавсредство останавливалось в порту Килия принадлежности Украины, а уже в текущем июле по достижении турецкого порта Тузла, у судна сменилась вся команда, где новыми матросами и капитаном оказались 12 граждан Киева. Для более надёжной маскировки корабль даже поменял собственное название. Предположительно именно в этот момент сухогруз использовался как перевозчик взрывчатки.

На настоящий момент данному судну запрещены все судоходные мероприятия в районе Крымского моста. Но следствие ещё не окончено.

Поэтому не стоит удивляться, что под прикрытием зерновой сделки в Украину бурным потоком поступало многочисленное вооружение и боеприпасы, и как "грустно" сейчас руководству ВСУ и лично господину Владимиру Зеленскому из-за прекращения её же.