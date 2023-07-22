Как оказалось в последствии это был "подарок" от украинцев

Семейная пара родом с туманного Альбиона была арестована за попытку незаконного перемещения гранатомётов с территории Украины. О несостоявшихся контрабандистах рассказало издание Evening Standard.

Влюбленные смогли добраться аж до самого порта Кале во Франции, прежде чем европейскую полицию всё-таки заинтересовало, почему во время своего путешествия супруги используют обычный в таких случаях не дом на колёсах или минивэн, а фургон. Когда стражи порядка соизволили провести обыск в кузове, их изумлению не было предела: ведь под ворохом вещей были обнаружены гранатомёты американского производства, заботливо обернутые в целлофаную ткань.

реклама





Источник фото: google.com







После не очень-то стандартной находки в багаже путешествующей парочки, от последних последовала оправдательная речь, где муж заявил, что они с женой изначально хотели задекларировать тяжёлое вооружение. Как сообщила растерянная пара, всё это добро им вручили на Украине во время пребывания на территории последней на гуманитарной миссии.

Помимо ракетных установок, стражи порядка нашли повреждённые бронежилеты и несколько гильз. Как добавили британские супруги, это всё были "подарки" от друзей-украинцев.