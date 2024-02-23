Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд подтвердила, что в ближайшие дни США ужесточат санкции против России

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты активизируют свои усилия по введению более жестких санкций в отношении России в ближайшие несколько дней. Ее утверждение заключалось в том, что предстоящие ограничения приведут к «разрушительному воздействию».

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Новые санкции станут новым градом бури злой крови. Нуланд выступила с речью в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (в выступлении цитирует РИА Новости).

По ее словам, большинство санкций будет направлено на российскую оборонную промышленность, чтобы «закрыть пробелы в режиме санкций, которые были не учтены при выполнении российских санкций».

Виктория Нуланд прокомментировала, что позже Соединенные Штаты введут другие санкции в связи со смертью Алексея Навального, в дополнение к уже действующим санкциям. Президент Джо Байден, говоря об этом вопросе, также обратился к этому вчера во время своей речи на Капитолийском холме.

Вчера, 22 февраля, Великобритания ввела более жесткие санкции в отношении России. Среди ограничений, которые были реализованы, было управление УГМК, АЛРОСА и НОВАТЭК. Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении СПГ-2 в Арктике. Европейский Союз в настоящее время готовит 13-й пакет санкций против России. Предполагается, что ограничения затронут 193 физических и юридических лица. Завтра, 24 февраля, пакет будет утвержден.