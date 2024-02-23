Обновление для материнских плат серии Intel / AMD для поддержки до 256 ГБ оперативной памяти

В конце прошлого года Msi выпустила материнские платы с поддержкой до 256 ГБ памяти. Теперь официальный представитель заявил, что в ближайшем будущем компания будет использовать обновления BIOS, чтобы позволить существующим материнским платам Intel и AMD поддерживать до 256 ГБ памяти.

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Компания Msi заявила, что ее материнские платы с поддержкой 4-DIMM будут иметь объем памяти до 256 ГБ, а материнские платы с поддержкой 2-DIMM будут поддерживать объем памяти до 128 ГБ.

Что касается платформ Intel, включая материнские платы DDR5 700-й и 600-й серий, они могут поддерживать одну панель памяти объемом 64 ГБ за счет обновления выделенного BIOS. Первая партия уже выпущена, а остальные модели будут выпущены в конце февраля и марте.

Все материнские платы AM5, включая X670, B650 и A620, поддерживают увеличенный объем памяти.Специальный BIOS для этих материнских плат был выпущен в январе 2024 года, что означает, что все материнские платы Msi AM5 могут обрабатывать до 256 ГБ оперативной памяти.