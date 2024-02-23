Франция и Армения укрепляют военное сотрудничество: новые перспективы для ПВО

Франция продолжает проявлять заинтересованность в укреплении военного сотрудничества с Арменией, предлагая передать ракетные системы для противовоздушной обороны (ПВО) в случае необходимости. Глава французского военного ведомства, Себастьян Лекорню, заявил о готовности предоставить Армении ракеты малой, средней и иной дальности для укрепления ее систем ПВО.

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На совместном брифинге в Ереване с армянским коллегой Суреном Папикяном Лекорню подчеркнул, что Франция готова не только предоставить техническое обеспечение, но и обучить армянских военных использованию этих систем. Он также отметил, что Франция предложит защиту неба на средних расстояниях, подчеркивая важность совместных усилий в области обороны.

В свою очередь, Сурен Папикян подчеркнул, что Армения стремится к созданию собственной системы противовоздушной обороны, а не просто к приобретению оружия от партнеров. Он подчеркнул, что новое военное сотрудничество с Францией направлено на укрепление обороноспособности страны.

Это сотрудничество стало возможным благодаря переговорам между президентом Франции, Эммануэлем Макроном, и премьер-министром Армении, Николом Пашиняном. Стороны обсудили не только поставки военной техники, но и обучение армянских военных в области ПВО.

Начиная с 2023 года, Армения получает военную помощь от Франции, что подтверждает стремление обеих стран к укреплению сотрудничества в оборонной сфере. Париж намерен передать Армении радиолокационные системы GM200 и обучить местных военных в области ПВО.

Эти шаги свидетельствуют о том, что Франция и Армения продолжают развивать партнерские отношения в области обороны, что способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе.