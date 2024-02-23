Масштабные утечки данных россиян в интернете: тревожная тенденция

За последние годы утечки персональных данных россиян в интернете приобрели угрожающие масштабы. Только с начала 2024 года в сеть утекли более 510 миллионов записей о гражданах РФ, из которых 500 миллионов были скомпрометированы в результате одного крупного инцидента. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

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По словам Вагнера, в 2023 году количество случаев компрометации данных увеличилось, а объем самих утечек сократился. Однако один инцидент в этом году покрыл практически весь предыдущий год. Для сравнения, в 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, при этом в сеть попали только порядка 300 миллионов записей о россиянах.

В 2022 году, после начала специальной военной операции, в сеть утекли 600 миллионов записей о гражданах РФ, тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек. Таким образом, масштабы утечек персональных данных россиян в интернете продолжают расти, что вызывает серьезную обеспокоенность.

Утечка персональных данных может иметь серьезные последствия для пострадавших. Злоумышленники могут использовать полученную информацию для совершения различных преступлений, таких как мошенничество, кража личных средств, шантаж и т.д. Также утечка персональных данных может привести к дискриминации, потере работы или другим негативным последствиям.