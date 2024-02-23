Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью французскому телеканалу France 24, в котором высказал ряд критических замечаний в адрес Азербайджана и России.

Пашинян обвинил Баку в том, что он считает сегодняшнюю Армению «Западным Азербайджаном» и планирует аннексию новых территорий в Армении. По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев «не хочет мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а планирует захват новых территорий в Армении».

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Пашинян также выразил опасения по поводу участившихся случаев провокаций и обстрелов со стороны Азербайджана в последние месяцы, которые привели к гибели армянских военнослужащих. Он призвал международное сообщество осудить действия Азербайджана и потребовать от него прекратить агрессию против Армении.

Пашинян также раскритиковал действия России в отношении Армении. Он обвинил Москву в том, что она открыто призывает армянское население свергнуть власть. По его словам, «эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает».

Пашинян также выразил обеспокоенность по поводу задержания в Армении уехавшего от мобилизации россиянина Дмитрия Сетракова, назвав это «похищением». «Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории», — сказал Никол Пашинян и пригрозил «последствиями» в случае, «если требования Еревана останутся без ответа».

Пашинян не поехал на ноябрьский саммит ОДКБ в Минске. Он объяснил свой отказ от участия в мероприятии нежеланием «присоединяться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению». МИД Армении уверял, что страна не рассматривает выход из ОДКБ и вывод российских военных.

Однако в последнее время отношения между Арменией и Россией заметно ухудшились. Пашинян неоднократно обвинял Россию в том, что она не выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении. Он также выразил недовольство тем, что Россия продает оружие Азербайджану, который Армения считает своим главным противником.

В ответ российские власти обвинили Пашиняна в русофобии и заявили, что он пытается втянуть Армению в НАТО. Они также пригрозили пересмотреть свое военное присутствие в Армении, если Пашинян продолжит антироссийскую политику.