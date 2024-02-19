Google пожертвовала $1 миллион Фонду Rust Foundation на улучшение взаимодействия между языками C ++ и Rust

Согласно официальному пресс-релизу Rust, Google недавно объявила о пожертвовании в размере $11 миллионов в Фонд Rust, средства будут использованы для улучшения взаимодействия C ++ и Rust.

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Согласно отчетам, большое количество основных продуктов Google в настоящее время написано на коде C ++, и полностью переписывать код с использованием Rust непрактично. Поэтому при поддержке Google Фонд Rust создал программу “Interop Initiative”, чтобы организации, использующие C ++, могли принимать меры для более плавного внедрения Rust.

Согласно предыдущим отчетам, Google в настоящее время использует язык Rust для перезаписи ключевых компонентов безопасности Android за пределами ядра Linux, чтобы еще больше уменьшить уязвимости в системе безопасности.