Компания Albemarle в США прогнозирует снижение спроса на литий

Производитель лития Albemarle прогнозирует снижение спроса на литий, ключевой материал для производства аккумуляторов, на 2030 год, на 10%, поскольку переход на электромобили в США и Европе происходит медленнее, чем ожидалось.

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Эрик Норрис, президент литиевого бизнеса Albemarle, заявил, что прогноз снижения спроса произошел из-за того, что автопроизводители отложили запуск моделей электромобилей на западных рынках.

Литий является ключевым материалом при производстве аккумуляторов для электромобилей. Поставки лития уже давно являются предметом споров в дискуссиях о будущем электромобилей.

Зарубежные СМИ сообщают, что по мере ввода в эксплуатацию новых рудников и снижения спроса на литий, в результате чего рынок лития переходит от дефицита к избытку предложения, глобальные поставщики лития снижают расходы, а в некоторых случаях и объемы производства.

В начале сентября 2023 года Albemarle подтвердила, что приобретет австралийского разработчика лития Liontown Resources (именуемого в дальнейшем Liontown) за 6,6 млрд австралийских долларов (4,3 млрд долларов США). Но более чем через месяц иностранные СМИ сообщили, что Albemarle отказалась от предложения о приобретении.