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Morgan Stanley обвинили в обмане ЕЦБ придуманной должностью сотрудника
Банкир обвинил Morgan Stanley в том, что банк придумал его должность, чтобы ввести в заблуждение европейских регуляторов относительно перевода ключевых сотрудников из Лондона во Франкфурт после Brexit.

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Вследствие выхода Великобритании из Европейского союза Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал, чтобы международные банки управляли своим европейским бизнесом изнутри ЕС, а не удаленно из Лондона. Это нововведение было направлено на предотвращение создания так называемых "пустышек" - формальных европейских подразделений, на самом деле управляемых лондонскими банкирами. 

В контексте этих требований банк Morgan Stanley столкнулся с обвинениями со стороны экс-сотрудника, который утверждал, что его должность была сфабрикована для введения в заблуждение европейских регуляторов относительно перевода ключевых сотрудников из Лондона во Франкфурт. 

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Банкир, нанятый в апреле 2021 года на должность исполнительного директора с окладом в €375 тысяч и бонусами, официально получил титул "руководитель торговли кредитами". Однако, по его словам, его начальник сразу же приказал ему не использовать этот титул, так как он был фиктивным и создан исключительно для соответствия требованиям регулятора. Несмотря на то, что занимаемая должность была на уровень ниже управляющего директора, истец утверждал, что он не занимался руководством своего отдела, а лишь выполнял операции с проблемными кредитами в странах ЕС. 

Кроме того, он настаивал на том, что его последующее увольнение было неправомерным, поскольку он не представлял существенного риска для банка, и что решение об увольнении должно быть отменено. Morgan Stanley, со своей стороны, оспаривал утверждения истца, утверждая, что он являлся материально ответственным работником во Франкфурте. 

Банк также подал апелляцию на решение суда о поддержке жалобы бывшего сотрудника на его увольнение. Дело бывшего банкира Morgan Stanley подчеркивает растущую роль ЕЦБ в регулировании финансового сектора Евросоюза после Brexit. Банки, желающие продолжать вести бизнес на европейском рынке, должны теперь соответствовать более строгим требованиям к местному присутствию и управлению. Примечательно, что это не первый случай, когда ЕЦБ предпринимает меры против "пустышек". 

В прошлом аналогичные обвинения были выдвинуты против других крупных финансовых институтов, в том числе Citigroup и Barclays. Эти действия являются частью более широких усилий по обеспечению того, чтобы финансовая система ЕС была устойчивой и подотчетной местным регуляторам.

#новости #россия #европа #банки #биржа #центральный банк
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