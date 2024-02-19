Депутат Затулин предложил отменить акт о передаче Крыма УССР

Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, выступил с предложением отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР, считая его незаконным.

Это решение, принятое Президиумом Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 года, фактически передало Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР. Указ был утвержден законом СССР 26 апреля того же года.

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Затулин обосновывает свою позицию тем, что сегодня киевские власти продолжают утверждать, будто Крым является "украинской землей". Однако, по его мнению, таковой она стала лишь формально с 1954 года. До этого на протяжении столетий Крым оставался российским регионом, и в 1954 году его фактически у России "украли".

Затулин обращает внимание на то, что при передаче полуострова в состав УССР не было проведено никаких опросов среди населения России или Крыма. Он подчеркивает, что это решение было принято вопреки существовавшим тогда процедурам и законам. И только Российская Федерация, как правопреемница Советского Союза, может сегодня по праву судить о законности таких актов. Историческая ретроспектива Указ о передаче Крыма в состав УССР был принят в рамках проводившейся в СССР административно-территориальной реформы.

Предполагалось, что такое присоединение поможет Украине в экономическом плане за счет использования курортного потенциала Крыма. Однако это решение имело и политические мотивы, связанные с желанием укрепить влияние украинского лобби в руководстве страны.



