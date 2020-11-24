Материнские платы Biostar, Asrock и Asus с AMD B450 получат поддержку Ryzen 5000 Zen 3 до 2021 года
Ранее AMD официально заявила о поддержке процессоров Ryzen 5000 Zen 3 для чипсета 400-й серии в 2021 году, но три компании - Biostar, Asrock и Asus объявили о том, что обеспечат поддержку AMD Ryzen 5000 до 2021 года, Asrock уже имеет версию BIOS для плат с чипсетом B450.
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Для обеспечения совместимости с AMD Ryzen 5000 понадобится BIOS для платы с B450 с AGESA минимум 1.0.8.1, которая обеспечивает поддержку с Ryzen 5000 Renoir. Для получения полной производительности от процессора Ryzen 5000 необходимо установить на материнской плате с B450 BIOS AGESA 1.1.0.0 или выше.
Biostar заявила через Twitter, что они выпустят поддержку Ryzen 5000 или до 2021 года или в начале 2021 года. Asus заявила о крайнем сроке выпуска BIOS AGESA 1.1.8.0 в декабре, который будет доступен для материнских плат с чипсетами серии 400 (не только B450).
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Asrock уже выпустила BIOS для плат с чипсетом B450 (для X470 информации нет). Gigabyte уже выпустила BIOS AGESA 1.1.0.0 для плат с чипсетами X470 и B450. MSI пока молчат по вопросу выпуска нового BIOS и предположительно выпустят новый BIOS для процессоров Ryzen 5000 до конца первого квартала 2021 года, что является официальным крайним сроком выпуска.
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