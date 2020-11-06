Видеокарты ASUS и Inno3D RTX 3060 Ti с 4864 ядрами, 8 ГБ GDDR6 и 16,2 TFLOPs внесены в список EEC
Нереференсные видеокарты GeForce RTX 3060 Ti начали появляться в EEC (Евразийской экономической комиссии). Карты обычно отправляются в EEC для регистрации, а видеокарты ASUS и Inno3D обнаружены Momomo_US в последней серии утечек.
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ASUS назвала в общей сложности 12 вариантов карт RTX 3060 Ti. Ниже приводится список всех вариантов от ASUS:
ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-GAMING
ROG-STRIX-RTX3060TI-8G-GAMING
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TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING
TUF-RTX3060TI-8G-GAMING
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DUAL-RTX3060TI-O8G
DUAL-RTX3060TI-8G
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DUAL-RTX3060TI-O8G-MINI
DUAL-RTX3060TI-8G-MINI
PH-RTX3060TI-8G
TURBO-RTX3060TI-8G
TURBO-RTX3060TI-8G-GAMING
TURBO-RTX3060TI-8G-EVO
Кроме ASUS компания Inno3D также представила карты RTX 3060 Ti на EEC, однако не были названы точные варианты моделей. NVIDIA RTX 3060 Ti будет оснащаться GPU GA104, а предыдущие отчеты намекали на артикул GA104-200 для RTX 3060 Ti.
GPU GA104-200 на видеокарте NVIDIA RTX 3060 Ti получит 4864 ядер CUDA, 80 ROPs, базовую частоту 1410 МГц и ускоренную 1665 МГц. Согласно спецификациям RTX 3060 Ti будет иметь эффективную вычислительную мощность 16,2 TFLOPs и работать с TGP 200 Вт.
RTX 3060 Ti оснастят 8 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной и частотой памяти на уровне 1750 МГц или 14 Гбит/с, что дает общую пропускную способность до 448 ГБ/с. Также сообщается, что скорость заполнения пикселей и текстуры составит 133,2 GPixel/s и 674,3 GTexel/s соответственно.
Подтверждено, что выпуск видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti был перенесен с первоначального запуска в ноябре на 2 декабря по цене около 400 долларов с нереференсными вариантами и небольшой надбавкой.
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