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Последние тесты процессора AMD Ryzen 7 5800X Zen 3 для настольных ПК также появились в базе CPU-z, которые показывают беспрецедентный прирост производительности в однопоточных тестах для чипа Zen 3 по сравнению с его предшественниками и конкурентами. Тесты производительности CPU-z были обнаружены TUM_APISAK.

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8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800X станет одним из самых быстрых 8-ядерных игровых процессоров в семействе Ryzen 5000. Ryzen 7 5800X тестировался на материнской плате Gigabyte B550M AORUS PRO с 32 ГБ памятью DDR4-2348 МГц и таймингами на уровне CL17.

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В одноядерной производительности Ryzen 7 5800X набрал 650 баллов, что на 11% быстрее, чем Intel Core i9-10900K и на целых 25% быстрее, чем AMD Ryzen 7 3800X и даже против Ryzen 9 3950X процессор7 5800X имеет отрыв в 25%. Intel Core i9-10900K является более быстрым процессором только теоретически с его 10 ядрами, 20 потоками и тактовой частотой 5,3 ГГц и несмотря на большое преимущество в тактовой частоте i9-10900K не приближается к производительности Ryzen 7 5800X.

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В тестах многоядерной производительности AMD Ryzen 7 5800X набрал 6593 балла, что на 18% быстрее, чем Ryzen 7 3800X и на 17% быстрее, чем Ryzen 7 3800XT, но i9-10900K здесь лидирует с 10% более высокой производительностью в многопоточных рабочих нагрузках из-за большего количества ядер и потоков.

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AMD Ryzen 7 5800X - это 8-ядерный 16-поточный процессор с базовой частотой 3,8 ГГц и частотой ускорения 4,7 ГГц. Процессор имеет в общей сложности 36 МБ кэш-памяти, TDP 105 Вт и стоимость 450 долларов. Процессоры AMD Ryzen серии 5000 Zen 3 Vermeer для настольных ПК будут выпущены 5 ноября. Линейка будет включать 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 6-ядерный Ryzen 5 5600X.