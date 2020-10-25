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NVIDIA готовит мобильные видеокарты RTX 3080 Max-Q, RTX 3070 Max-Q, RTX 3060 Max Q и P Ampere
Появилась информация о видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 3000 Mobility с анонсом на CES 2021

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Линейка мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 находится в разработке, как минимум четыре варианта на основе архитектуры GPU Ampere. Утечка исходит от Harukaze5719 через DCinside, который сообщил, что первые спецификации для линейки мобильных устройств класса high-end рассылаются партнерам, а анонс ожидается на CES 2021.

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NVIDIA разослала начальные спецификации и отправляет первые «приоритетные» заказы на свои мобильные графические процессоры серии GeForce RTX 30. Линейка мобильных устройств серии RTX 30 заменит существующую линейку устройств серии RTX 20, которая основана на архитектуре графического процессора Turing и предложит улучшенную производительность. Можно увидеть большую разницу в TGP между моделями Max-Q (оптимизированная эффективность) и Max-P (оптимизированная производительность) этого поколения.

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NVIDIA предлагает минимум 4 варианта в линейке графических процессоров GeForce RTX 30 для ноутбуков. К ним относятся GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Max-Q и RTX 3060 Max-P. В этой линейке можно ожидать характеристики близкие к видеокартам GeForce RTX 3080 для настольных ПК, только со сниженными тактовыми частотами. Также вероятно, что NVIDIA использует память GDDR6 вместо GDDR6X для видеокарты RTX 3080 Max-Q. NVIDIA GeForce RTX 3070 также будет доступна только в версии Max-Q и предназначена для энтузиастов и высокопроизводительных ноутбуков с процессорами Intel Core i7 серии H. Мобильный графический процессор RTX 3070 будет оснащен памятью SK Hynix GDDR6 с номинальным напряжением 1,2 В и скоростью 12 Гбит/с, по сравнению с 14 Гбит/с для настольных версий.

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Мобильный GeForce RTX 3060 будет иметь урезанный графический процессор GA104 или GA106 и также будет доступен в вариантах Max-Q и Max-P. Также ожидается, что в следующем году Intel выпустит свои ноутбуки Tiger Lake-H с 8 ядрами и 16 потоками, которые также будут интегрированы с графической линейкой NVIDIA GeForce RTX 30 и будут конкурировать с серией Radeon RX 6000 на базе AMD RDNA 2 и Intel DG2 Xe HPG в 2021 году.

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