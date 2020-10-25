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Эмбарго на выход обзора референсной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition закончится 27 октября, с 29 октября выйдут обзоры на нереференсные модели, а здесь приведена утечка официального обзора RTX 3070 от NVIDIA. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 - самая прогрессивная карта созданная в своем классе, которая позволяет геймерам и разработчикам получить игры совершенно нового уровня.

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RTX 3070 обеспечивает отличную производительность и функции, включая NVIDIA Reflex и Broadcast всего за 500 долларов. Видеокарта имеет архитектуру RTX второго поколения и обеспечивает высокую вычислительную мощность - 20,3 шейдерных TFLOPs, 39,7 RT TFLOPs и 162,6 тензорных TFLOPs. Это делает игры более красивыми и реалистичными с использованием улучшенной трассировки лучей, DLSS, высоким разрешением, сверхнизкой задержкой, новой потоковой передачей NVIDIA Broadcast с улучшенным AI и ускоренным созданием цифрового контента.

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GeForce RTX 3070 обеспечивает более высокую производительность, чем RTX 2080 Ti, которая стоит вдвое дороже и в 1,6 раза быстрее, чем оригинальная RTX 2070 в различных играх с DirectX и Vulkan, с трассировкой лучей и растрированием. RTX 3070 также обеспечивают повышенный уровень производительности с поддержкой платформы NVIDIA Studio и ускоренным рендерингом. Архитектура NVIDIA Ampere создана по 8-нм технологическому процессу NVIDIA и содержащая 17,4 миллиарда транзисторов, которая отличается улучшенной потоковой передачей.

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Мультипроцессоры потоковой передачи SM с архитектурой NVIDIA Ampere являются основой графического процессора. Одним из больших изменений в архитектуре SM NVIDIA Ampere является удвоенная пропускная способность с 32-битной плавающей запятой (FP32). Для этого разработан новый поток данных для операций FP32 и INT32, в результате чего все четыре раздела в совокупности выполняют 128 операций FP32.

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Графические и вычислительные операции и алгоритмы зависят от скорости выполнения FP32, как и современные рабочие нагрузки на шейдеры с трассировкой лучей также выигрывают от ускорения FP32. Чем больше нагрузка на рендеринг с трассировкой лучей, тем больше выигрыш в производительности относительно предыдущего поколения.

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Графический процессор RTX 3070 имеет три основных процессора - программируемый шейдер, который впервые представили более 15 лет назад, ядра RT для ускорения пересечений лучей, а также конвейер обработки AI с ядрами Tensor. Для поддержки трассировки лучей следующего поколения в трех моделях процессоров потребовались инновации, которые обеспечивает архитектура NVIDIA Ampere для всех трех моделей, а именно:

Программируемый шейдер Ampere: увеличено количество вычислений до 2 шейдеров за такт по сравнению с 1 в Turing, 20,3 TFLOPS шейдера по сравнению с 7,9 TFLOPS.

Ядро RT 2-го поколения: пропускная способность пересечения лучей и треугольников удвоена - RT Core обеспечивает 39,7 RT-TFLOPs по сравнению с 23,8 в Turing.

Ядро Tensor 3-го поколения: новое тензорное ядро автоматически определяет и удаляет менее важные DNN, а новое оборудование обрабатывает сеть в два раза быстрее, чем по Тьюрингу - 162,6 Tensor-TFLOPS по сравнению с 63 TFLOPS в Turing.

Кроме этого, увеличена мощность логического вывода AI и улучшена производительность DLSS. Приведенные выше изображения последней игры Kojima-san Death Stranding демонстрируют следующие улучшения: DLSS четче, чем в оригинальном 4K с прорисовкой деталей с помощью AI, которые не отображает оригинальный рендеринг.

Как и в случае с графическими процессорами для видеокарт Ampere 3080 и 3090 инженеры NVIDIA разработали сверхплотную конструкцию печатной платы, которая на 50% меньше, чем предыдущие конструкции, что позволяет вентилятору подавать воздух непосредственно через модуль и называется «проточной» конструкцией, которая гармонично сочетается с системами охлаждения корпуса ПК. Проточная система RTX 3070 на 16 дБ тише и имеет на 44% более высокие тепловые характеристики, чем в RTX 2070 Founders Edition.

Конструкция видеокарты RTX 3070 включает компактную печатную плату с высокой плотностью размещения, который обеспечивается 12-контактным разъемом питания и имеет больше пространства для воздушного потока через охлаждающие ребра, что уменьшает циркуляцию горячего воздуха и сохраняет графический процессор прохладным во время работы с тяжелыми нагрузками на GPU. Плата также включает поддержку интерфейса нового поколения PCIe Gen 4 для обеспечения большей пропускной способности.

Видеокарта RTX 3070 имеет 5888 ядер CUDA - это вдвое больше ядер CUDA, чем у RTX 2070. Она обеспечивает производительность шейдеров 20,3 TFLOPs, а также выделенные ядра RT с эквивалентной производительностью 39,7 TFLOPs, что в общей сложности дает 60 эффективных TFLOPs производительности при трассировке лучей.

И еще новинки:

Видеовыход RTX 3070 - видеокарты серии GeForce RTX 30 являются первыми доступными картами с поддержкой HDMI 2.1 и возможностью вывода качественного разрешения 4K/120 Гц. HDMI 2.1 увеличила общую пропускную способность - HDMI 2.0b имеет только 18 Гбит/с, а HDMI 2.1 получила 48 Гбит/с с поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR).

Декодирование AV1 (AOMedia Video 1) - это открытый бесплатный формат кодирования видео разработанный AOM (Alliance for Open Media), который обеспечивает лучшее сжатие и качество по сравнению с существующими кодеками такими, как H.264, HEVC, VP9 и принимается многими ведущими видеоплатформами и браузерами. AV1 обычно обеспечивает экономию битрейта на 50-55% по сравнению с H.264.