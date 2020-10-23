Первый GPU Intel DG1 Xe LP - конкурент NVIDIA и AMD уже поставляется, а DG2 на Xe HPG готовится
Intel успешно поставляет свой первый дискретный графический процессор DG1
В последних квартальных отчетах Intel была скрыта очень интересная деталь - компания успешно начала массовые поставки своего первого дискретного графического процессора DG1. Скрытое объявление было спрятано на слайде презентации для инвесторов и подтвердило, что DG1 отгружается в больших объемах, а DG2 готовится.
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Intel также пояснила, что DG2 не только станет преемником DG1 и будет основан на архитектуре Xe LP, но и станет очень мощным графическим процессором с усовершенствованной архитектурой Xe HPG. DG2 на Xe HPG будет производиться по технологическому процессу TSMC и на производство не повлияют собственные проблемы компании.
По сообщению пользователя Twitter Raichu (который был удален) Intel Xe HPG может иметь 960 EUs для топовой модели вместо ожидаемых 512 EUs, что увеличит количество ядер с 4096 до 7680, а также значительно увеличит производительность карты TFLOP.
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А согласно сообщению известного пользователя Twitter Mebiuw ожидается, что линейка Intel Xe HPG должна появиться в 2021 году и графический процессор будет иметь 6 или 8 ГБ GDDR6. Для своего первого выхода в игровой сегмент Intel будет ориентироваться на оптимальное соотношение цены и производительности, а т.к. Xe HP и HPC используют память HBM, то Intel хочет, чтобы HPG был более экономичным и оснастит его памятью GDDR6. Также, Intel подтвердила, что графический процессор Xe HPG будет иметь аппаратную поддержку трассировки лучей и появится в 2021 году.
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И хотя первый графический процессор Xe HPG будет располагаться на одной плитке, но при хорошей работе компания может легко масштабировать его до большего количества плиток и экспоненциально повысить производительность своих графических процессоров. Более того, Intel работает над унифицированным стеком драйверов (например, драйверы для графического процессора Tiger Lake Xe уже работают с DG1).
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