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В последних квартальных отчетах Intel была скрыта очень интересная деталь - компания успешно начала массовые поставки своего первого дискретного графического процессора DG1. Скрытое объявление было спрятано на слайде презентации для инвесторов и подтвердило, что DG1 отгружается в больших объемах, а DG2 готовится.

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Intel также пояснила, что DG2 не только станет преемником DG1 и будет основан на архитектуре Xe LP, но и станет очень мощным графическим процессором с усовершенствованной архитектурой Xe HPG. DG2 на Xe HPG будет производиться по технологическому процессу TSMC и на производство не повлияют собственные проблемы компании.

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По сообщению пользователя Twitter Raichu (который был удален) Intel Xe HPG может иметь 960 EUs для топовой модели вместо ожидаемых 512 EUs, что увеличит количество ядер с 4096 до 7680, а также значительно увеличит производительность карты TFLOP.

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А согласно сообщению известного пользователя Twitter Mebiuw ожидается, что линейка Intel Xe HPG должна появиться в 2021 году и графический процессор будет иметь 6 или 8 ГБ GDDR6. Для своего первого выхода в игровой сегмент Intel будет ориентироваться на оптимальное соотношение цены и производительности, а т.к. Xe HP и HPC используют память HBM, то Intel хочет, чтобы HPG был более экономичным и оснастит его памятью GDDR6. Также, Intel подтвердила, что графический процессор Xe HPG будет иметь аппаратную поддержку трассировки лучей и появится в 2021 году.

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И хотя первый графический процессор Xe HPG будет располагаться на одной плитке, но при хорошей работе компания может легко масштабировать его до большего количества плиток и экспоненциально повысить производительность своих графических процессоров. Более того, Intel работает над унифицированным стеком драйверов (например, драйверы для графического процессора Tiger Lake Xe уже работают с DG1).