NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
Графическая карта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/SUPER с GPU GA102 и 320-битной шиной памяти
NVIDIA внимательно следит за утечками серии видеокарт AMD Radeon RX 6000 и готовит новую видеокарту серии GeForce RTX 30 для дополнения этой линейки. Сообщение Kopite7kimi об отмене NVIDIA выпуска видеокарты RTX 3070 Ti отчасти верны, поскольку карта была перемещена на уровень выше по сравнению с исходными спецификациями.
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Kopite7kimi дает представление о том, какими будут спецификации и оригинальной GeForce RTX 3070 Ti будет недостаточно производительности, чтобы соответствовать видеокартам Radeon серии RX 6800, поэтому NVIDIA решила улучшить спецификации заменив графический процессор GA104 для RTX 3070 Ti на графический процессор GA102.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 30 по-прежнему может называться RTX 3070 Ti или RTX 3070 SUPER. Что касается спецификаций, то карта будет оснащена графическим процессором GA102-150-KD-A1 и это будет третья партия в серии GPU GA102. Заявлено, что графический процессор GA102-150-KD-A1 содержит 7424 ядра CUDA или 58 SM, что на 26% больше ядер CUDA, чем у GeForce RTX 3070 и примерно на 9% меньше ядер, чем у GeForce RTX 3080. Раньше NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti собиралась использовать полноценный графический процессор GA104 со 6144 ядрами CUDA и должна была иметь 256-битную шину с 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Согласно новым спецификациям RTX 3070 Ti скорее всего будет иметь интерфейс с 320-битной шиной и 10 ГБ видеопамяти GDDR6X.
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Графический процессор RTX 3070 Ti может иметь мощность около 250-280 Вт и будет немного медленнее GeForce RTX 3080, чего должно быть достаточно, чтобы справиться с видеокартой Radeon RX 6800 "Navi 21 XL" в то время, как GeForce RTX 3080 конкурирует с Radeon RX 6800 XT "Navi 21 XT". Ожидается, что карта NVIDIA RTX 3070 Ti будет стоить около 600 долларов и должна занять место между RTX 3070 и RTX 3080.
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