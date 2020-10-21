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Видеокарты AMD Radeon серии RX 6000 на графической архитектуре RDNA 2 выйдут с последней версией API-интерфейса Microsoft DirectX 12 Ultimate и обеспечат поддержку трассировки лучей в реальном времени, технологии Mesh Shading, Variable Rate Shading и Sampler Feedback. 7-нм процессоры "Navi 21" и "Navi 22" станут основой топовой линейки с флагманской видеокартой Radeon RX 6900 XT, за ней идут RX 6800 XT и RX 6800 - все основаны на "Navi 21". Следующие RX 6700 XT и RX 6700 работают на микросхеме "Navi 22".

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Кремний "Navi 21" физически имеет 80 вычислительных блоков RDNA 2 и до 5120 потоковых процессоров. Флагманская RX 6900 XT максимально использует чип и включает все 80 CUs и называется "Navi 21 XTX". Помимо этого, RX 6900 XT имеет 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битным интерфейсом, тактовую частоту процессора 2040 МГц, а частоту ускорения 2330 МГц. Следующим SKU в стеке продуктов AMD является RX 6800 XT "Navi 21 XT", который включает 72 из 80 CUs, поддерживает 4608 потоковых процессоров, имеет ту же 256-битную конфигурацию памяти GDDR6 объемом 16 ГБ, как у флагмана с тактовой частотой процессора 2015 МГц и частотой разгона 2250 МГц.

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На ступеньку ниже находится RX 6800 "Navi 21 XL", которая имеет еще больше урезанный "Navi 21" с 64 вычислительными блоками или 4096 потоковыми процессорами, те же 16 ГБ 256-битного интерфейса памяти GDDR6 с тактовой частотой процессора 1815 МГц и разгоном до 2150 МГц. RX 6900 XT вместе с RX 6800 будут анонсированы 28 октября.

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Следующая видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT с "Navi 22", который включает 40 вычислительных блоков или 2560 потоковых процессоров в то время, как карта RX 6700 имеет меньше CUs (возможно 36). Интересная особенность этих двух видеокарт - конфигурация их памяти с 12 ГБ 192-битной GDDR6.