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На этой неделе производители нереференсных видеокарт добавили на свои веб-сайты больше информации о серии GeForce RTX 3070 и их характеристики.

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Inno3D запускает две видеокарты RTX 3070 из серии iChill, которые имеют идентичный дизайн печатной платы и одинаковую тактовую частоту графического процессора 1785 МГц. Карты iChill X3 и iChill X4 имеют разницу только в дополнительном четвертом вентиляторе сбоку в варианте X4.

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Обе карты получили 8-контактный разъем питания, дизайн с толщиной на 3 слота и длиной 30 см. Inno3D - один из немногих производителей, который имеет TDP своих видеокарт 240 Вт, что на 20 Вт выше референсной NVIDIA.

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Технические характеристики видеокарт EVGA серии GeForce RTX 3070 до сих пор неизвестны, но известны четыре модели - FTW3 Ultra, XC3 Ultra, XC3 и XC3 Black, которые производитель выпустит в ближайшее время.

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Все эти карты оснащены двумя 8-контактными разъемами питания и системами охлаждения с тремя вентиляторами. Модель FTW3 имеет трехслотовую конструкцию, XC3 занимает 2 слота, у модели Black отсутствует задняя панель, в то время как Ultra - это версия «оригинального» XC3 с более высокой тактовой частотой.

Gainward раскрыла полную информацию о своей серии RTX 3070 Phoenix - Phoenix и Phoenix GS (Golden Sample). Модель GS имеет тактовую частоту разгона 1770 МГц с TGP 240 Вт. Обе карты имеют 2,7-слотовую конструкцию с тремя вентиляторами и двумя 8-контактными разъемами питания. Серия Phoenix имеет стандартную конфигурацию вывода на дисплей: 1x HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a. Серия Gainward RTX 3070 имеет черную заднюю панель, в отличие от коричневой панели моделей RTX 3090 и 3080.

Colorful представила три дизайна видеокарт на базе графического процессора GA104. По сравнению с серией Colorful RTX 3080/3090 в RTX 3070 не будет модели Vulcan X, а представлены Battle Axe, Advanced и Ultra.

Colorful RTX 3070 iGame Ultra OC - модель с заводским разгоном, с тремя вентиляторами, длиной 31 см и весом 1,2 кг.

IGame Advanced - еще более длинная карта 31,5 см и весом на 200 г больше, чем Ultra. BattleAx - это карта начального уровня в линейке Colorful.

Gigabyte недавно обновила веб-страницу своей видеокарты RTX 3070 AORUS Master. Технические характеристики пока не разглашаются, но появились еще несколько рендеров модели. Карта RTX 3070 AORUS Master имеет необычную конфигурацию вывода на дисплей с тремя портами DisplayPort 1.4 и тремя HDMI 2.1.





За последнюю неделю MSI обновила спецификации только одной модели - Gaming Trio, которая будет поставляться с тактовой частотой 1770 МГц.

MSI RTX 3070 Gaming Trio - одна из самых крупных моделей RTX 3070, имеет длину 32,3 см и занимает три слота. Gaming Trio весит 1,4 кг и даже будет поставляться с кронштейном для поддержки видеокарты.

Производитель ASUS подтвердил технические характеристики своих моделей GeForce RTX 3070, а серии ROG STRIX, TUF и DUAL имеют одинаковые тактовые частоты разгона до 1755 МГц. Теперь это не тактовая частота, которая будет доступна из коробки. ASUS требует загрузки программы GPU Tweak, которая автоматически устанавливает частоту при запуске системы.