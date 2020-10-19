Демонстрация игр в 8K на NVIDIA RTX 3090 - Final Fantasy, Horizon Zero Dawn, The Witcher 3, Crysis 3
Популярные игры в 8K/30FPS на NVIDIA RTX 3090 - Final Fantasy XV, Horizon Zero Dawn, The Witcher и Crysis 3
Многие геймеры все еще переходят к играм в формате 4K, но теперь появились видео демонстрирующее современные популярные игры Horizon Zero Dawn, The Witcher 3, FFXV и Crysis 3 в разрешении 8K на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090.
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Возможности рендеринга в разрешении 8K требует значительных графических мощностей и NVIDIA RTX 3090 является первой в мире видеокартой способной качественно отображать игры в 8K. Канал YouTube "Bang4BuckPC Gamer" загрузил несколько видеороликов с демонстрацией игр.
Видео показано с частотой около 30 к/с и настройках High/Ultra для игр упомянутых выше, только в игре Horizon Zero Dawn были падения ниже 30 к/с. RTX 3090 показывает The Witcher 3 от 2015 года в разрешении 8K на настройках Ultra и частотой около 40 к/с. Final Fantasy XV удается достичь скорости от 35 до 40 к/с в 8K и включенным DLSS в то время, как Crysis 3 работает со скоростью более 40 к/с при высоких настройках.
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Horizon Zero Dawn в формате 8K на NVIDIA GeForce RTX 3090:
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The Witcher 3: Дикая Охота в 8K на NVIDIA GeForce RTX 3090:
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Crysis 3 в формате 8K на NVIDIA GeForce RTX 3090:
Final Fantasy XV в формате 8K на NVIDIA GeForce RTX 3090:
Впечатляет то, что эти игры работают в разрешении 8K с частотой не менее 30 кадров в секунду с настройками High/Ultra.
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