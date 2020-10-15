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Процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3 "Vermeer" для настольных ПК выпустят менее, чем через месяц и обеспечат отличный разгон. На опубликованном слайде Technopat показано, что пользователи с процессорами Ryzen 5000 смогут получить еще более высокую производительность с применением наборов памяти DDR4 с более высокими частотными характеристиками.

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Слайд показывает 3 характеристики тактовых частот, которые поддерживают процессоры AMD Ryzen в настольных ПК для повышения частоты ядра, они следующие:

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Infinity Fabric Clock (FCLK): определяет насколько быстро ядра ЦП могут обмениваться данными между кристаллами ЦП и с контроллерами SOC (через PCIe, SATA, USB).

Memory Controller (UCLK): определяет насколько быстро контроллер памяти может передавать команды из ОЗУ.

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Memory Clock (MCLK): частота основной системной памяти.

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Все три тактовых генератора установлены в соотношении 1:1:1 и настроены на основе скоростей памяти, которыми оснащена система. Например, если память имеет скорость DDR4-3600 МГц, то эти частоты будут установлены на 1800 МГц для FCLK, UCLK и MCLK.

AMD сообщает, что взаимодействие памяти с процессором - это самый главный способ для пользователей, которые хотят разогнать и настроить систему. В связи c этим AMD рекомендует самый оптимальный выбор для настольных процессоров AMD Ryzen 5000 серии Zen 3 - это DDR4 с частотой 4000 МГц, а DDR4 с частотой 3800 МГц будет лучшим выбором для настольных процессоров AMD Ryzen 3000 серии Zen 2. Пользователи, которые будут использовать комплекты DDR4-4000 могут рассчитывать на отличную производительность и даже более высокие возможности разгона при использовании AMD Ryzen 5000 Zen 3 "Vermeer".

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Процессоры AMD Ryzen 5000 для настольных ПК под кодовым названием Vermeer будут выпущены 5 ноября. Линейка процессоров при запуске будет включать 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 6-ядерный Ryzen 5 5600X. Все материнские платы серии 500 (X570/B550) будут получать обновления BIOS для поддержки линейки следующего поколения, поэтому для получения обновления надо перейти по этой ссылке и получить версию BIOS, которая используется для вашей материнской платы (поддержка плат серии 400 появится позже, примерно в январе 2021 года).