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Первые фотографии процессора Intel Alder Lake для настольных ПК нового поколения были опубликованы в утечке на Videocardz. На фотографиях видно, что Intel планирует внести большие изменения в линейку процессоров 12-го поколения, которые будут поддерживаться на совершенно новом сокете и платформе.

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На данный момент Intel официально подтвердила, что планирует выпустить два совершенно новых семейства процессоров в 2021 году. Первое семейство - это линейка процессоров Rocket Lake с сокетом LGA 1200, которая будет выпущена в первом квартале 2021 года, а второе семейство - это линейка с сокетом LGA 1700 для Alder Lake и запуском во второй половине 2021 года, которая станет первым семейством процессоров для настольных ПК с применением технологического узла 10-нм SuperFin или (10++).

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Семейство процессоров Intel Alder Lake - это первая линейка процессоров на популярной настольной платформе, в которой будет использоваться сочетание ядер меньшего размера «Atom» и большего размера «Core». На изображениях ясно видно, что процессор Alder Lake имеет прямоугольную форму с размерами 37,5 x 45,0 мм вместо существующих процессоров с квадратной формой корпуса и размерами 37,5 x 37,5.

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Новые размеры означают, что процессоры Alder Lake и все будущие процессоры больше не будут совместимы с существующими сокетами, а следовательно потребуется новый сокет для Alder Lake-S - LGA 1700. На задней стороне печатной платы по-прежнему имеется расположение выводов массива заземляющих решеток и в общей сложности имеется 1700 золотых контактных площадок. Согласно последним слухам Intel намерена сохранить сокет LGA1700, как минимум на три поколения. Кристалл Alder Lake будет больше и есть вероятность, что Intel будет использовать дизайн чиплета аналогичный новым процессорам AMD.