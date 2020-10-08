Анонсированы AMD Ryzen 5000 "Zen 3" 7-нм до 16 ядер, 32 потоков, частотой до 4,9 ГГц и эффективностью лучше Intel i9-10900K в 2,8 раза
AMD анонсировала линейку Ryzen 5000 на базе 7-нм архитектуры Zen 3 следующего поколения до 16 ядер и 32 потока с разгоном до 4,9 ГГц. Линейка процессоров включает совершенно новую технологию и множество новых функций, которые повышают производительность в играх, а также обеспечивают впечатляющие преимущества IPC с превосходством над конкурентами.
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Во время официального выступления "Where Gaming Begins" генеральный директор д-р Лиза Су анонсировала процессоры Ryzen 5000 нового поколения, основанные на новой архитектуре Zen 3 и совместимые с существующими материнскими платами AM4 на базе чипсетов серии 500 и 400, а некоторые производители подтвердили, что некоторые платы серии 300 также будут поддерживать новые процессоры с обновлением BIOS.
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Флагманский AMD Ryzen 9 5950X "Zen 3" для настольных ПК предназначен для пользователей, которым требуется высокая производительность многопоточности. Ryzen 9 5950X имеет 16 ядер и 32 потока, общую кэш-память 70 МБ, TDP 105 Вт и частоту разгона до 4,9 ГГц.
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Флагманский AMD Ryzen 9 5900X "Zen 3" получил 12 ядер и 24 потока с частотой разгона до 4,8 ГГц за 550 долларов. Ryzen 9 5900X также имеет общую кэш-память 70 МБ и TDP 105 Вт.
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AMD Ryzen 7 5800X "Zen 3" имеет 8 ядер и 16 потоков с частотой разгона до 4,7 ГГц за 450 долларов. Ryzen 7 5800X имеет в общей сложности 36 МБ кэш-памяти и TDP 105 Вт. Ожидается, что процессор 5800X будет стоить 400 долларов.
AMD Ryzen 5 5600X "Zen 3" получил 6 ядер и 12 потоков с частотой разгона до 4,6 ГГц и стоимостью 300 долларов. Ryzen 5 5600X имеет 36 МБ кэш-памяти и TDP 65 Вт.
Линейка процессоров AMD Ryzen 5000 основана на новой архитектуре Zen 3 с новейшим 7-нм техпроцессом TSMC. Архитектура ядра Zen 3 обеспечивает прирост IPC на 19% больше по сравнению с Zen 2, а также предлагает более высокую производительность на ватт, до 24% по сравнению с Zen 2.
По сравнению с флагманом Intel Core i9-10900K процессоры AMD Ryzen 9 на основе архитектуры Zen 3 обеспечивают энергоэффективность лучше в 2,8 раза.
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