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Одна из ведущих компаний по производству материнских плат ASUS представляет игровую плату премиум-класса на базе чипсета AMD X570 для процессоров AMD Ryzen 5000 Zen 3 нового поколения - ROG Crosshair VIII Dark Hero.

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ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero использует другую цветовую схему по сравнению с оригинальным Crosshair VIII Hero. Части крышек, которые раньше были титановыми/серебряными теперь заменены на более темные.

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Кроме этого, компания ASUS раскрыла подробную информацию о новой игровой материнской плате на основе чипсета AMD B550 - ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi, которая является модернизированной версией B550-E с немного другим радиатором.

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ASUS ROG STRIX B550-XE снабжена двумя разъемами M.2 для дисков SSD, USB 3.2 Gen 2, новейшим стандартом WiFi 6 (802.11ax) и скоростным сетевым контроллером Intel 2,5 Gb Ethernet. Обе материнские платы имеют одинаковую высококачественную конструкцию силового каскада VRM с количеством фаз 14 + 2.

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Компания ASUS официально представила материнские платы в Twitter и сообщила, что обе материнские платы готовы для установки процессоров AMD Ryzen 5000 Zen 3 следующего поколения, о чем сегодня объявляет AMD. Страницы спецификаций материнских плат представлены здесь: ASUS ROG Crosshair VIII DARK HERO и ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi.