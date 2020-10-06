SK hynix выпускает самую скоростную DDR5 DRAM нового поколения, которая в 1,8 раза быстрее DDR4
Один из лидеров в производстве ОЗУ SK hynix Inc. заявила о запуске первой в мире DDR5 DRAM следующего поколения. DDR5 - это высокоскоростная и высокоплотная память, которая оптимизирована для обработки больших объемов данных, систем AI и ML. SK hynix предоставила образцы DDR5 DRAM своим партнерам еще в ноябре 2018 года, а также провела разные тесты и проверила ее функции и совместимость.
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DDR5 от SK hynix имеет скорость передачи данных от 4800 до 5600 мегабит в секунду (Мбит/с), которая в 1,8 раза быстрее, чем у предыдущего поколения - DDR4. Напряжение в DDR5 составляет всего 1,1 В, которое ниже напряжения в DDR4 1,2 В и показывает снижение энергопотребления DDR5 на 20%. Еще одна функция DDR5 SK hynix - это код исправления ошибок (ECC), который будет исправлять ошибки уровня 1 бит самостоятельно. С кодом ECC DDR5 надежность работы приложений повысится в 20 раз. SK hynix сможет увеличить емкость DDR5 до 256 гигабайт (ГБ) с применением технологии сквозного кремния (TSV).
Стандарт DDR5 был опубликован JEDEC еще в июле 2020-го. По данным информации от Omdia спрос на память DDR5 начнет расти в 2021 году, получит 10% от мирового рынка памяти DRAM в 2022 году и вырастет до 43% в 2024 году.
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