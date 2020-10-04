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Предполагаемое изображение GPU AMD Big Navi "Navi 21" на основе архитектуры RDNA2, который будет использоваться во флагманской видеокарте следующего поколения Radeon R9 6900 XT показала компания Coreteks. GPU выглядит огромным по размеру по сравнению с предыдущими флагманскими предложениями AMD.

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Coreteks удалил ссылки и надписи на кристалле GPU, но заявил, что рассматриваемый GPU является реальным процессором Big Navi «Navi 21», который будет установлен в Radeon RX 6900 XT. GPU довольно большой и имеет размер около 536 мм2. Размер кристалла близок к предыдущим слухам, в которых указывалось, что размер кристалла флагманского GPU составит 505 мм2.

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Изображение показывает предполагаемый GPU Navi 21 в довольно стандартном корпусе кристалла. По-прежнему предполагается, что матрицы Navi 21 XT и XL будут иметь стандартные конфигурации памяти GDDR6 в то время, как кристаллы Navi 21 XTX будут использовать память HBM2(e).

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Также утечки предполагают, что видеокарта будет иметь 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битным интерфейсом шины или 16 ГБ VRAM с 512-битным интерфейсом, поэтому все станет известно точно, когда будут выпущены официальные спецификации AMD, а пока техническая пресса предоставляют нам несколько тизеров и утечек. Сравнение GPU AMD Navi 21 (RDNA 2) и Navi 10 (RDNA 1):

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Финансовый директор AMD, Devinder Kumar, также пролил свет на продукты Radeon RX на базе графического процессора RDNA 2 для платформы ПК и заявил, что разрабатывается новая архитектура и графическая карта Big Navi (Halo).

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Вот несколько функций ожидаемых GPU RDNA Navi 2-го поколения:

Оптимизированный технологический узел 7 нм

Несколько вариантов видеокарт для энтузиастов

Поддержка трассировки лучей на аппаратном уровне

Память видеокарт GDDR6

Более энергоэффективен, чем GPU Navi первого поколения





AMD официально представит семейство видеокарт Radeon RX 6000 28 октября.